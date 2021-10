Gazzetta: la Serie A unita contro il razzismo

Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, i club di Serie A si sono compattati contro i razzisti negli stadi. I club hanno infatti pronti nuovi provvedimenti:

“Una decisione che vieterà l’ingresso ai tifosi razzisti in tutti gli impianti: se oggi è proibito loro di tornare nello stadio in cui è stato commesso il fatto (esempio: la Juventus può vietare di accedere allo Stadium a chi ha insultato Miagnan, denunciato per istigazione all’odio razziale e successivamente destinatario del Daspo), presto le restrizioni potranno essere estese in maniera drastica, e ai razzisti potrà essere negato di assistere a tutte le partite dal vivo. In ogni stadio i razzisti avranno porte chiuse”.