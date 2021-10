Ferrante: ”Napoli forte, Koulibaly mi ricorda Thiago Silva”

A 1 Station Radio è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Marco Ferrante, che ha espresso la propria opinione sul Napoli. Ecco quanto detto:

” Mi piace molto come gioca, indipendentemente dalle sette vittorie consecutive. E’ un peccato non vederla in Champions. C’è Koulibaly che è un difensore fortissimo, mi ricorda molto Thiago Silva ai tempi del Milan. Ha anche un Osimhen che si sta dimostrando devastante, dopo una prima stagione sfortunata. Ha anche un grande allenatore come Spalletti, che giudicherò solo alla fine del girone di andata, perchè voglio vedere come reagirà alle difficoltà”.