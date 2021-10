Allo stadio “Rheinpark” è andata in scena Liechteinstein-Macedonia del Nord valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022. I macedoni hanno dominato la partita tirando 26 volte nello specchio della porta avversaria e avendo un dominio territoriale non indifferente. Il migliore in campo, seppur non ha segnato nè fatto assist è stato l’azzurro Elijf Elmas. La Macedonia del Nord sale al secondo posto nel Gruppo J a 12 punti alle spalle della Germania a 18 punti.