Di Marzio: ”Preoccupato dalla coppia difensiva Manolas- Rramhani a gennaio”

A Radio Marte è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio, che ha espresso la sua opinione sulla coppia difensiva Manolas- Rramhani. Ecco quanto detto:

”Sulla linea difensiva del Napoli non sono convinto dalla coppia difensiva Manolas- Rramhani. L’assenza di Koulibaly vale per 3, ma insieme a prescindere non danno molta sicurezza. Con Koulibaly vedo meglio Rramhani perchè il kosovaro è più riflessivo, differenza del greco che è più istintivo. Fatto sta che la Coppa d’Africa, con la conseguente assenza di Koulibaly sarà una bella gatta da pelare per il Napoli e per Spalletti”.