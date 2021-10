De Giovanni: “Napoli? Ghoulam deve riprendere presto la buona condizione”

Maurizio De Giovanni ha rilasciato un’intervista a Radio Marte durante la trasmissione “Si Gonfia la rete” riguardo lo stato di salute del Napoli e dei calciatori del Napoli: “Lo stato di salute del Napoli? Come tutti i tifosi del Napoli nel periodo delle Nazionali ho un po’ di orticaria. Il Napoli è una delle squadre con più giocatori in Nazionale, sono preoccupato. Però la sosta può dare modo di riprendere convinzione a qualcuno, penso soprattutto a Ghoulam. Sarebbe fondamentale inserirlo di nuovo nelle rotazioni, in quel ruolo non si è convintissimi. Mi auguro che Ghoulam riprenda presto la buona condizione.

Coppa d’Africa? Molto svantaggiosa per il Napoli perché, a parte il Milan, il Napoli è la squadra che perde più giocatori titolari. Peraltro prende 3 giocatori che rappresentano l’ossatura fondamentale della squadra. Il calendario un po’ ci aiuta, a parte la Juve giocheremo contro squadre alla portata. Bisognerebbe cercare di fare in mondo di passare questo momento nella maniera migliore possibile.

Cori di Firenze? Il dolore di sentire certi cori e certe manifestazioni è enorme. Mi auguro che si tenga conto anche di questo con il nuovo Sindaco. I napoletani hanno una cultura enorme e vanno rispettati. Manfredi? Lui non segue molto il calcio ma l’importante è che ami la città, che va difesa”.