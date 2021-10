A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il presidente del Pisa Giuseppe Corrado che ha espresso il proprio parere sul suo bomber Lorenzo Lucca. Ecco quanto detto:

”Siamo molto soddisfatti di quanto Lorenzo sta facendo con noi. Sta dimostrando di avere ottima qualità e tecnica, anche se non sfrutta molto il suo fisico. Molte squadre blasonate lo stanno tenendo d’occhio, tra queste c’è anche il Napoli, anche se per il momento non vi sono stati dei veri e propri contatti con Giuntoli”.