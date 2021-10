CdS – Rramhani in coppia con Koulibaly è un muro! Inspiegabile l’inutilizzo dell’anno scorso

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sul rendimento di questo inizio di stagione di Amir Rramhani. Il quotidiano tende a sottolineare di come il difensore kosovaro, in coppia con Koulibaly siano diventati un autentico muro difensivo. Non a caso quella azzurra è la difesa meno battuta del torneo. Il giornale definisce poi incomprensibile il fatto che l’anno scorso il buon Amir abbia visto il campo con il contagocce, infatti il difensore azzurro fece il suo esordio in campionato, giocando pochissimi minuti, solo il 3 gennaio nella vittoria contro il Cagliari per 4-1.