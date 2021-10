Domenica sera, a Firenze, alcuni tifosi hanno dimostrato la loro totale ignoranza e la loro totale stupidità con i cori ai giocatori di colore del Napoli e anche con i cori contro Napoli, mettendo in cattiva luce una città come Firenze.

Per questo motivo, data la vergogna che è arrivata su una città ospitale come Firenze, la giunta del sindaco Nardella ha pensato a un’iniziativa per far in modo che non si viva mai più una situazione del genere.

In particolare, l’assessore allo sport Guccione ha stabilito che prima di ogni partita casalinga i tifosi mostreranno dei bigliettini e dei cartelli con la scritta “Firenze dice no al razzismo”, in modo da certificare l’estraneità della città rispetto al “pensiero” di quei pochi “tifosi“.

Fonte: Corriere dello Sport.