Bucchioni: “Rinnovo Insigne? Faccenda da chiudere il prima possibile”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. L’argomento è la questione del rinnovo di Insigne.

“Si vede che persistono delle difficoltà, altrimenti una soluzione in estate sarebbe già arrivata. Le variabili sono tante e guardandoci intorno ci sono vari casi di mancati rinnovi come Donnarumma e Vlahovic. De Laurentiis deve chiudere il prima possibile la questione, perché rischia di essere un problema in grado di condizionare il lavoro eccellente della società, Spalletti e la squadra. Il Napoli deve restare lì con la testa e cercare di vincere lo scudetto. Il rinnovo di Insigne può portare problemi all’interno dello spogliatoio e c’è da sperare che finisca tutto per il meglio il prima possibile”.