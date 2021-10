Valentini, ex FIGC: “Mancini ieri sera ha commesso degli errori. Vi dico la mia”

Antonello Valentini, ex dirigente FIGC ha parlato della Nazionale a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Questo quanto dichiarato:

“I giocatori non si sono risparmiati, hanno tirato fuori l’orgoglio, nonostante le difficoltà. La capacità di palleggio e tecnica individuale della Spagna è innegabile. Avrebbero potuto fare anche più gol.

Credo che Jorginho e Verratti non possano giocare insieme. Non vorrei che nella testa dei giocatori scattasse una pretesa supremazia, come se a queste grandi vittorie non possano susseguirsi altre grandi prestazioni.

I fischi non aiutato Donnarumma. Non mi aspettavo nemmeno che un giocatore come Bonucci commettesse un errore simile. Quel tipo di fallo non va fatto se sei già ammonito. Mancini ha fatto poi un piccolo errore: Chiellini doveva entrare subito dopo l’espulsione”.