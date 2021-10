Torino, il report ufficiale: infortunio per Verdi, salterà il Napoli

Il Torino, prossimo avversario del Napoli in campionato domenica 17 ottobre alle ore 18:00, ha appena comunicato il report ufficiale. Simone Verdi ha accusato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro che lo costringerà a saltare la sfida da ex agli azzurri. Praet e Pjaca, lungodegenti, ci proveranno per la gara del Maradona ma difficilmente ci saranno, mentre Andrea Belotti sta meglio e potrebbe rientrare proprio per il match contro il Napoli, così come Zaza, che ha smaltito tutti i problemi. Non preoccupano, invece, gli stop di Mandragora e Pobega.