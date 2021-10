Rai, Bezzi: “Osimhen è cresciuto molto e continuerà a farlo. Insigne? Ieri sera non è stata la sua migliore prestazione in Nazionale”

Gianni Bezzi, giornalista e conduttore Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di Spalletti ai microfoni di 1 Station Radio.

“Victor Osimhen? E’ un calciatore che ha faticato all’inizio ma tutti i giocatori provenienti dall’estero hanno qualche difficoltà appena iniziano a giocare in Serie A. Ad oggi Victor è un uomo importante lì davanti, è uno che può cambiare la partita da un momento all’altro. Devo fare i complimenti anche a De Laurentiis che non ha investito denaro negli anni per costruire una grande squadra. Inoltre in panchina ha sempre portato allenatori di prestigio come Sarri, Ancelotti e ora Spalletti. E poi che grande colpo di mercato Anguissa. Un centrocampista sconosciuto che sta facendo la differenza in mezzo al campo.

Italia-Spagna? Hanno perso dopo 37 partite. A questa squadra vanno fatti solo i complimenti. Sono stati tre anni di rinascita. La Nazionale è uscita fuori da un periodo buio con l’esclusione dal Mondiale 2018. Insigne ha sbagliato un gol clamoroso che poteva rimetterci in partita, poi l’espulsione di Bonucci ha condizionato il match. Nel secondo tempo però ho visto una squadra con grande cuore. L’Italia non è alla fine del suo successo, mancini ci porterà lontano. Questa nazionale è vincente”.