Parma, filtra una prima decisione su Maresca: la società si pronuncia

Non convince l’andamento del Parma e mister Maresca rischia grosso, la Serie B è un banco di prova importante e i ducali mirano alla promozione diretta per un progetto ambizioso. In queste ore infatti circolano i nomi di possibili sostituti sulla panchina del Parma, tra cui Cannavaro e Gattuso. Ma come riporta il Corriere dello Sport, il club di Krause avrebbe deciso di confermare Maresca e concedergli ancora del tempo. Dunque rinviato ogni discorso in attesa di risultati migliori per puntare al massimo campionato.