Oggi alle 18:00 si disputerà la sfida tra Nigeria e Repubblica Centrafricana, valida per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, partirà titolare, per provare a trascinare i suoi al successo a suon di gol. Il suo grande stato di forma, può consentirgli di essere decisivo anche in questa partita.