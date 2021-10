Oggi è partita la vendita dei biglietti per Napoli-Torino in programma domenica alle ore 18:00 e la Curva B superiore è già quasi del tutto esaurita. I Distinti, invece, sono stati venduti per gran parte a testimonianza del fatto che c’è grande entusiasmo dei tifosi azzurri attorno alla squadra di Luciano Spalletti. Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00