Longhi: “Mertens può ancora aiutare la squadra. Anguissa? E’ un riferimento del centrocampo”

Bruno Longhi è stato ospite nel corso della trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli “Radio Goal”. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mertens? Non è più un ragazzino, ma bisogna capire la sua condizione e comprendere come possa essere di aiuto alla squadra. Demme? Il Napoli è un buon calciatore, ma preferisco Anguissa per struttura e prestanza atletica che riesce a dare molto di più”

“Scudetto? Al Napoli non manca nulla per poterlo vincere. Sa giocare di ripartenza con Osimhen che ha fisicità, talento e dinamismo. Non bisogna però dimenticare che durante la stagione tutto può accadere“

Sulla Nazionale Italiana: “C’è dispiacere per aver perso la semifinale della Nations League. Forse Sirigu in porta avrebbe evitato un po’ di stress a Donnarumma“.