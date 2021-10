Lega Serie A in assemblea: tutti i temi trattati quest’oggi

La Lega Serie A si è riunita nell’assemblea odierna a Lissone e tra i diversi temi trattati non poteva mancare la questione razzismo, ora i club attendono nuove indicazioni relativamente a nuovi provvedimenti per affrontare situazioni di questo tipo. Non resta vago però nemmeno il format della Serie A e il dibattito intorno al numero di partecipanti alla competizione, lo riporta tuttonapoli.net. Infine è stata revisionata l’area dei diritti audiovisivi del campionato e la Lega continuerà a servirsi della piattaforma Youtube per trasmettere 5 incontri a giornata con telecronaca in arabo.