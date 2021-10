Potrebbe scoppiare un nuovo caso all’interno dello spogliatoio della Juventus viste le parole pronunciate da Aaron Ramsey. Dal ritiro della sua Nazionale, il gallese ha rilasciato una nuova intervista attaccando velatamente il tecnico Massimiliano Allegri. Ecco quanto riportato da areanapoli.it:

“I metodi e la filosofia d’allenamento qui sono diversi rispetto al mio club. Si prendono cura di me da tanti anni, sanno come farmi rendere al meglio e darmi continuità come già successo all’Europeo. Sono in grado di giocare tante partite di fila, sto bene e sono pronto. Il riposo fa parte del percorso, ma adesso sono contento di stare in nazionale e di poter scendere in campo. Giocare con questa maglia per me vuol dire tutto, fare il capitano è un grande orgoglio”