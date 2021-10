Il Napoli e la corsa scudetto: un tuffo nel passato con Gianfelice Facchetti

Alla sosta del campionato diversi opinionisti portano la loro versione nei salotti dei tifosi italiani, dopo 7 giornate alcune squadre sembrano spedite verso nuovi obiettivi mentre altre sorprendono in negativo. Come riportato da tuttonapoli.net, Gianfelice Facchetti, figlio dell’ex interista Giacinto, pone l’attenzione sulle nuove leve calcistiche in Italia e strizza l’occhio al Napoli per lo scudetto. Ecco quanto dichiarato:

“Ho visto Inter-Real e dalla panchina sono entrati dei giovani davvero forti, il gol dell’1-0 tutto a tre tocchi è stato meraviglioso. È frutto di un investimento nei vivai, sulla tecnica che poi porta ad avere materiale di qualità in prima squadra”.

L’Inter che sensazioni suscita dopo 7 giornate?

“È partita abbastanza bene, c’erano da mettere in conto delle difficoltà ma trovare soluzioni in poco tempo non era scontato ed è stato fatto al meglio. Inzaghi si è calato bene nel suo ruolo, c’è da sperare di poter recuperare terreno in Europa”.

Per lo Scudetto oltre all’Inter, Milan, Napoli e anche la Juve?

“È presto, il Napoli sicuramente è forte e aggiunge ogni anno dei bei mattoni ed è partito forte, c’è il Milan, la Juve che ha la rosa più forte e c’è anche la stessa Roma con Mourinho che fa il distaccato, ma io non mi fido”.