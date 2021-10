Fassone: “Il Napoli è tra le favorite per lo scudetto. Vi spiego”

Marco Fassone, noto dirigente sportivo, è stato intervistato dai microfoni di Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio

Goal’. Il Ds ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di Spalletti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Quanto visto fin ora fa pensare che Milan e Napoli siano le favorite per lo Scudetto perché non hanno rivoluzionato la squadra ed hanno consolidato le basi. Sono le squadre che giocano il miglior calcio d’Italia. Il Napoli è da tanti anni tra le migliori e credo che possa essere l’anno buono per lo Scudetto.

La Juventus al momento dà l’impressione di essere un passo indietro rispetto a Napoli, Milan ed Inter, ma con loro mai dire mai. Bisogna però ricordarsi che per vincere è importante avere alle spalle una società coesa“.