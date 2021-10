Di Michele: “Mertens può fare la differenza con Spalletti. Su Anguissa…”

David Di Michele, ex calciatore, è intervenuto durante la trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, dove tra gli argomenti, ha parlato di alcuni giocatori del Napoli.

“Dries Mertens è un calciatore che con Spalletti può fare la differenza. Il tecnico può contare su un gran numero di attaccanti, quando tornerà Mertens al 100% avrà grandi grattacapi. Anguissa? In Inghilterra ha lasciato intravedere qualcosa. Ci vuole coraggio a scommetterci, il Napoli l’ha fatto dimostrandosi molto in gamba. Non è il primo talento che scovano”.