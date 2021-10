Secondo il quotidiano spagnolo Sport, alcuni claciatori di spicco del Real Madrid sarebbero entrati in conflitto con Davide Ancelotti, assistente del padre Carlo sulla panchina della squadra madrilena. Il motivo, secondo la testata, sarebbe una posizione di comodo per evitare di essere attaccati in merito alle ultime prestazioni poco convincenti. Dunque, le colpe verrebbero scaricate su Davide, visto come l’anello debole, così distogliendo l’attenzione.