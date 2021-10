L’edizione odierna del Corriere di Torino ha evidenziato alcuni aggiornamenti in casa Torino, in vista della gara contro il Napoli. In casa Toro si hanno informazioni rassicuranti per quanto riguarda Simone Zaza, che è recuperato e dovrebbe essere disponibile nel match del 17 ottobre. Ancora in dubbio il recupero di Belotti, Pjaca e Praet, che tenteranno il recupero in extremis in vista della ripresa del campionato.