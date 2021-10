Cairo: “Qualsiasi episodio razzista non è tollerabile in nessun modo”

Urbano Cairo, presidente del Torino, era presente al Festival dello Sport di Trento. Nel corso della serata ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Anche il patron dei granata ha espresso la sua opinione sui cori razzisti rivolti a Kalidou Koulibaly la scorsa domenica in occasione del match Fiorentina-Napoli da parte dei tifosi della Viola. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non ero presente in Assemblea di Lega questa sera. Se ne è parlato molto e credo che qualsiasi episodio non tollerabile in nessun modo. Questi comportamenti in una società evoluta non possono esistere. Si prenderanno delle misure. Qualcosa di importante verrà fatto. Ci sarà tolleranza zero“.