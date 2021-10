CorrSport – Nandez vuole andare via dal Cagliari! Il Napoli monitora la situazione

Il mercato è sempre in forte agitazione e non muore mai. Come sappiamo, quest’estate Nandez aveva chiesto la cessione al Cagliari. L’uruguaiano infatti sembrava vicinissimo all’Inter ma poi non si è fatto più nulla.

Ora, l’agente del centrocampista ex Boca Juniors, Pablo Bentancur, sta spingendo verso la cessione a gennaio. Già tre squadre monitorano la situazione tra cui anche il Napoli. Il prezzo del cartellino dovrebbe essere inferiore rispetto alla cifra della clausola rescissoria pari a 35 milioni di euro. Giulini aveva promesso sia a lui che all’agente la cessione, vedremo come si evolverà la situazione.