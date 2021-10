Ariedo Braida, direttore sportivo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal. Si è parlato di Victor Osimhen.

“Osimhen come Weah? Non è azzardato come paragone. Osimhen non ha la pulizia di Weah che non sbagliava nemmeno uno stop. Però va detto che la tecnica si può migliorare, non come la velocità. Deve lavorare ogni giorno sulla tecnica, perché se migliora può esplodere. Non ha la sensibilità del tocco, ma con uno come Spalletti può migliorare e trovarla”.