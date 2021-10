Chiariello soddisfatto: “Orgoglioso dell’Italia, 37 volte bravi”

Umberto Chiariello, noto giornalista del panorama partenopeo, ha commentato tramite Twitter la sconfitta dell’Italia per 1-2 a Milano contro la Spagna, in semifinale di Uefa Nations League.

Gli elogi sono dovuti soprattutto al fatto che gli azzurri hanno interrotto soltanto dopo 37 partite la striscia di risultati utili consecutivi: nessuna nazionale ci era riuscita fino a ieri.

Nonostante l’uomo in meno, i campioni d’Europa hanno tenuto botta agli spagnoli, che complice l’uomo in più e il morale alle stelle, hanno staccato il pass per la finale.