Avv. Grassani: “C’è bisogno di regole più severe dopo quanto accaduto a Firenze”

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, è stato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sull’episodio di Firenze: “Gli insulti e i cori razzisti non dovrebbero verificarsi mai. Ricordo quando a San Siro Koulibaly venne espulso da Mazzoleni per un applauso che rivolse ai tifosi quando hanno iniziato ad offenderlo. Andammo in appello per far capire che Koulibaly non stava offendendo l’arbitro, ma si riferiva a chi gli rivolse dei cori razzisti. Se siamo ancora qui a parlarne è perché il regolamento attuale non è adatto a tutelare chi ne è vittima e a punire il responsabile. E’ vero che le società non possono rispondere degli atteggiamenti dei propri tifosi, ma se le persone non sono in grado di autocontrollarsi allora ci vogliono regole più severe.

Coppa d’Africa? La società Napoli sta cercando una soluzione attraverso il dialogo con le organizzazioni internazionali perché il Napoli è una società che ne uscirebbe più che penalizzata. Il tempo gioca dalla nostra e la società sta percorrendo tutti i passaggi per cercare di arrivare ad una conclusione che tenga conto degli investimenti e dei diritti della società. Si potrebbero accorciare i tempi della Coppa d’Africa o concordare con le federazioni una sorta di turn over facendo partire i giocatori a scaglioni. Questo problema non riguarda solo il Napoli, ma tante squadre di diversi campionati europei. Non si sta trascurando nulla, anche se la situazione è di rincorsa e non come in altre circostanze.

Rinnovo Insigne? Non posso dare una risposta, ma posso dirvi che in questo momento il mio studio e la parte legale non è stata presa in considerazione”.