TMW – Meret, è troppo presto per parlare di rinnovo

Anche la trattativa per il rinnovo di Alex Meret è aperta in casa Napoli. La titolarità promessa al giovane portiere non si è ancora concretizzata. In questa stagione, causa anche il suo infortunio contro il Genoa, ha collezionato solo tre presenze.

Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e la società vorrebbe evitare di portarlo alla scadenza. per non rischiare, infatti vorrebbe chiudere la trattativa nelle prossime settimane. Il Napoli proporrebbe un’offerta pari allo stipendio che percepisce ora (circa 1mln di euro).

Sembra però che sia troppo presto per intavolare una trattativa, perché l’offerta non è del tuto vantaggiosa. Si aggiunge anche il fatto che la titolarità non è certa. Bisognerà aspettare i prossimi mesi per poter avere un quadro certo della situazione e comprendere quali sono le vere intenzioni della società e soprattutto capire se il giovane talento può essere il titolare del Napoli.