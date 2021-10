SOCIAL – Zielinski carico per gli impegni della nazionale

Si ferma la Serie A e lascia spazio alle Nazionali. Ben dodici gli azzurri convocati dalle rispettive nazionali per le varie competizioni da giocarsi. Tra questi c’è Piotr Zielinski che è impegnato con la Polonia. I polacchi dovranno sfidare lunedi 9 ottobre il San Marino per la qualificazione ai mondiali. Il centrocampista del Napoli si prepara alla sfida ed è entusiasta. Infatti, il giocatore ha mostrato e postato sui social uno scatto dei suoi allenamenti odierni. Piotr è carico e vuole fare la differenza anche in Nazionale per il suo paese. Di seguito il post di Zielinski dal suo profilo Instagram ufficiale: