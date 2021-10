Ottavio Bianchi, ex allenatore ed ex calciatore di calcio, compie 78 anni nella giornata di oggi. La SSC Napoli non dimentica il suo passato in azzurro, sia come calciatore sia come allenatore, e lo omaggia con gli auguri. Infatti, la società azzurra ha pubblicato sul profilo Instagram una foto dell’esperienza all’ombra del Vesuvio del mister e ha scritto come didascalia: “Tanti auguri a Mister Ottavio Bianchi”. Di seguito il post dal profilo ufficiale della società: