Scarlato: “Spalletti l’acquisto più importante: il Napoli sa gestire le partite”

Gennaro Scarlato, ex calciatore di Napoli e Torino, è intervenuto nel corso di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, per parlare del Napoli e non solo. Le sue parole:

“L’acquisto più importante del Napoli è stato Luciano Spalletti, abituato a certe piazze, giocatori. Ha esperienza e i risultati stanno pagando. Mi sembra di vedere un ambiente diverso e una squadra come quella di Maurizio Sarri, che mandava calciatori che dominavano. Spalletti ha trasmesso tranquillità, sa gestire i momenti complicati, come a Firenze. C’era bisogno di un uomo così. Anche l’arrivo di Anguissa ha aggiunto qualcosa”.

“Gli azzurri possono fare anche meglio della squadra di Sarri, vincendo lo Scudetto: ha tutte le carte in regola per puntare al campionato. I momenti negativi arriveranno, ma per poter vincere il campionato bisognerà superarli. Il punto di forza del Napoli è la rosa, non è stato ceduto nessuno”.