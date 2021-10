Scarlato: “Luciano è l’allenatore perfetto per questa squadra”

Gennaro Scarlato, attuale tecnico della primavera del Benevento ha parlato a Radio Goal, andata in onda su Kiss Kiss Napoli; ecco le parole:

“Io in realtà nasco centrocampista, poi ho fatto l’attaccante e anche il difensore. Magari fossi stato come Osimhen, Anguissa o Koulibaly (sorride, ndr.). Questi tre ragazzi stanno facendo la differenza insieme a Spalletti. Luciano è l’allenatore perfetto per questa squadra. Sono giocatori importanti, ora il Napoli ha un pacchetto di 19/20 calciatori che sono potenzialmente titolarissimi”.

“Ho lavorato con Luciano Spalletti? In realtà non ci ho mai lavorato insieme, ma l’ho conosciuto a Udine. Nell’ambiente ne parlavano tutti bene, dà personalità alle sue squadre e se deve dirti qualcosa te lo dice in faccia, non per vie traverse.

Corsa scudetto? Sono diverse le squadre che lotteranno per lo scudetto, la concorrenza è molto agguerrita quest’anno. Il Napoli ha acquisito autostima ed è consapevole della propria forza. Può restare lì sopra fino a fine stagione”.