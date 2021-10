Report Torino: i granata si preparano in vista della sfida con il Napoli

Il Napoli, nell’ottava giornata di Serie A, affronterà il Torino allo stadio Diego Armando Maradona. I granata si preparano per la sfida, di domenica 17 ottobre alle 18, durante questa sosta nazionale. Questo il report allenamento odierno della squadra di Juric: “Allenamento mattutino con sessione tecnica per il Torino al Filadeflia. Ivan Juric ha diretto una partita di allenamento con la formazione Primavera, integrando così l’organico privo degli undici calciatori convocati dalle rispettive selezioni nazionali. Domani in calendario una seduta di allenamento”.