San Siro non perdona, o meglio, i tifosi milanisti non perdonano: fischi per Gianluigi Donnarumma durante la gara di Nations League che si sta giocando a Milano tra Italia e Spagna. Ogni palla toccata dall’ex portiere milanista è l’inizio di una bordata di fischi, a cui però il numero uno azzurro non sembra dare tanta importanza.