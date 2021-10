Italia-Spagna, disfatta azzurra a San Siro: spagnoli in finale di Nations League

Finisce il match e finisce il sogno della Nations League per gli azzurri: la Spagna batte l’Italia per 1-2.

Primo tempo fatale per la squadra di Mancini: il primo gol è di Ferran Torres e arriva al 17′. Gli azzurri hanno comunque la possibilità di pareggiare con Insigne che però sbaglia davanti al portiere. Alla fine dei primi 45′ l’Italia perde completamente il controllo della gara: prima l’espulsione di Bonucci, poi il secondo gol degli spagnoli al 46′. All’82’ arriva l’1-2 dell’Italia con un gran contropiede di Chiesa che serve Pellegrini per il pallone del gol della bandiera azzurra.

Termina l’imbattibilità dell’Italia che domenica andrà in scena a Torino per la finale per il terzo posto contro la perdente tra Belgio e Francia.