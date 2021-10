Inter, la società ha ancora un passivo di 246 milioni: le soluzioni

Nonostante le illustri cessioni, l’Inter ha ancora un passivo di 246 milioni. Nell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha analizzato i vari scenari che la società nerazzurra dovrà affrontare.

“A differenza della Juve – scrive il quotidiano – la proprietà nerazzurra non è in grado di iniettare soldi e ha imposto l’autarchia. Nella sessione invernale si cercherà di tagliare alcuni costi. A partite da quello legato all’ingaggio altissimo di Sanchez. Arrivare ad una risoluzione col quasi 33enne cileno spesso infortunato ma scontento permetterebbe all’Inter di risparmiare 10,5 milioni netti di ingaggio, visto che Alexis ha un contratto fino al 2023 a 7 milioni l’anno. Anche se ci sarebbe da mettere in conto una buonuscita, la sua partenza abbatterebbe il monte ingaggi e sarebbe colmata da un attaccante più funzionale da prendere in prestito (Scamacca il preferito)”.

Non solo Sanchez, la rosea parla di un’altra uscita: “Vidal è un caso a parte e perché scattino i benefici del decreto crescita bisogna andare a luglio 2022. Da eventuali uscite di chi sta trovando poco spazio invece arriverebbero benefici economici relativi”.