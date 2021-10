Il Roma – Montefusco: “Razzismo? Ai miei tempi non esisteva

L’edizione odierna de Il Roma, riporta un’intervista rilasciata da Vincenzo Montefusco.

L’ex giocatore e allenatore del Napoli, si sofferma sui cori razzisti rivolti a Kalidou Koulibaly ed esprime il suo disprezzo nei confronti dell’accaduto.

Queste le sue dichiarazioni: “Purtroppo siamo in una Italia ricca di imbecili, Koulibaly non deve applicarsi molto. Ancora si va a guardare i colori e si parla ancora delle popolazioni. Abbiamo tutti i mezzi per inquadrare queste persone, la Federazione deve trovare queste persone e metterle in galera. Si è fatto tanto per avere i tifosi allo stadio ma adesso è giusto punire e non far accedere i fiorentini, serve una punizione. Purtroppo questi elementi sono stupidi, non sanno cosa dire e si attaccano al razzismo. Per di più anche la Fiorentina ha dei giocatori di colore, che sciocchezza“.

In seguito, parentesi sul Napoli: “È ancora presto per parlare di scudetto, anche se io credo molto nella squadra

e nell’ allenatore. In più ci sono i numeri per poterne parlare. Ciò che mi convince è che la squadra è unita e l’ allenatore sta facendo un grandissimo allenatore. Io mi ero appassionato al gioco di Sarri e posso dire che Spalletti sta mostrando grande abilità nel gioco, nella gestione dei calciatori e della partita. Penso che quest’ ultimo sia molto più bravo nel vedere le situazioni in campo”.