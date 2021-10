Il Mattino – Caso ammutinamento: ADL pronto alla causa dopo due anni

L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sul Napoli e sulla questione riguardo l’ammutinamento della squadra, risalente al 5 novembre 2019 (match contro il Salisburgo).

Sebbene siano passati quasi due anni, il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, non ha dimenticato l’accaduto e vuole far valere le proprie ragioni in Tribunale.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, già nei giorni scorsi ci sono state delle novità in merito alla questione. Maksimovic, infatti, ha dovuto difendersi durante un collegio arbitrale, assistito dall’avvocato, Fulvio Marrucco. Stessa sorte è capitata, precedentemente, ad Allan ed Hysaj.

Attesi, dunque, provvedimenti nei confronti dei restanti protagonisti dell’episodio. ADL pretende il 25% di una mensilità degli stipendi dei giocatori coinvolti.