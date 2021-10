Il tema caldo nella testa dei tifosi partenopei è indubbiamente la Coppa d’Africa, competizione invernale che porterà lontano da Napoli Anguissa, Osimhen e Koulibaly. Sul tema si è dimostrato intransigente il c.t. del Cameroun Toni Conceicao, a Calcio Napoli 24 live ha dichiarato:

“Zambo è in grande fiducia in questo momento. Personalmente non è una novità, lo conosco da dieci anni. Parliamo di un ragazzo di qualità che ha bisogno di trovare il suo posto in campo. Quando riesce a trovarla, si vede tutta la sua forza nel recupero palla e negli inserimenti. Non ho parlato con lui di quanto accaduto a Koulibaly, il razzismo non è un problema solo italiano. E’ un grande peccato che ancora oggi ci troviamo a parlare ancora di queste tematiche” le parole di Conceicao riportate da calciomercato.com”.