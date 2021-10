GdS – Per episodi come quello del Franchi non è sufficiente una multa. Bisogna punire.

La Gazzetta dello Sport torna a parlare riguardo gli episodi razzisti avvenuti domenica al Franchi in occasione di Fiorentina-Napoli.

Koulibaly è stato insultato dalla tifoseria viola. Dopo l’accaduto sui social si è manifestata indignazione e solidarietà al difensore partenopeo.

Il quotidiano sportivo commenta: “Non è più tempo di risolvere queste questioni con una multa e l’etichetta di ‘brutto episodio’. Ora occorre approfondire, capire, punire. Anche per questo ieri il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha preso tempo, evitato immediati provvedimenti verso la Fiorentina dopo i cori discriminatori rivolti in particolare a Kalidou Koulibaly al termine del match con il Napoli domenica al Franchi. Non è il momento di sanzioni frettolose, su certe forme di intolleranza bisogna agire per far sì che non si ripetano più“.