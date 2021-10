Gazzetta: “Il Napoli punterà dritto allo scudetto, perchè..”

L’edizione giornaliera della Gazzetta analizza il fantastico avvio degli azzurri, di Luciano Spalletti:

“Ventuno punti, dopo sette giornate, sintetizzano le ambizioni di Luciano Spalletti e dell’intero ambiente napoletano. Il ritorno in Champions League, a questo punto, sembra riduttivo per quanto dimostrato dalla squadra in questo avvio di stagione. Il Napoli punterà dritto allo scudetto, perché adesso c’è la consapevolezza della propria forza, Spalletti lavora ad un organico di livello, che in questi mesi ha saputo applicare i suoi insegnamenti,

La città ci crede, è convinta che questo possa essere l’anno buono, che si possa riconquistare lo scudetto dopo 31 anni, nonostante il Milan sia lì, a 2 punti”.