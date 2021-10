Fabian Ruiz, l’ex agente: “Tornerà ad indossare la maglia della Nazionale. Con Spalletti sta facendo benissimo”

L’ex agente di Fabian Ruiz, Alejandro Camano, noto procuratore di molti giocatori tra cui Lautaro Martinez, è stato ospite a Kiss Kiss Napoli.

Questo quanto dichiarato: “Lautaro a Napoli? No, non ho avuto contatti per lui. Ma un giorno mi piacerebbe prima o poi portare un mio assistito in azzurro. Con Napoli ho un legame speciale”.

Opinioni sul Napoli? “Mi piace moltissimo Luciano Spalletti. Ha a disposizione grandi giocatori come Insigne, un grandissimo calciatore. Non nascondo che guardo il Napoli con piacere anche per vedere lui all’opera. Ha qualità uniche, inventa calcio, da un momento all’altro può fare la differenza”.

Su Fabian Ruiz: “Anni fa sono stato suo agente, oggi non è in Nazionale ma sono sicuro che ci tornerà perché è calciatore straordinario. Spalletti gli ha trovato la giusta posizione, lavora bene con la palla e anche in fase di non possesso”.