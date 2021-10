Sconfitta amara per gli l’Italia di Mancini contro la Spagna, una partita condizionata da vari episodi, tra cui l’espulsione di Leonardo Bonucci. Un primo giallo Bonucci lo riceve per proteste; successivamente l’arbitro estrae il secondo cartellino a seguito di una gomitata del capitano azzurro ai danni di Busquets.

Puntuale il commento del giornalista Paolo Ziliani che su twitter commenta così l’episodio: “Quando ti dimentichi che non sei in Serie A e non arbitra un arbitro AJA“.