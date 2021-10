Cori razzisti, De Giovanni: “Non è più tollerabile ascoltare certe cose”

Maurizio De Giovanni scrittore e tifoso del Napoli ha espresso la sua sui cori razzisti sentiti sullo stadio Franchi di Firenze; ha parlato ai microfoni di Radio Onda Web:

“Ormai non è più tollerabile ascoltare certi cori razzisti negli stadi. Ancora una volta a Firenze abbiamo sentito parole davvero vergognose, per non parlare di quello che è successo al difensore del Napoli. Non bisogna abbassare la voce, anzi bisogna alzare la voce in questi casi e farsi sentire. Non se ne può più di sentire certe cose”. Ha detto lo scrittore.

Inoltre, De Giovanni, ha aggiunto: “Chiudere gli stadi, penalizzare le società sarebbe un costo per lo spettacolo televisivo. Ed allora credo che non si voglia risolvere del tutto il problema, non c’è la volontà di farlo. Bisognerebbe far perdere la squadra a tavolino per 0-3 o interrompere definitivamente la partita. Basterebbe una volta e il problema si risolverebbe del tutto.

Spalletti? Ottimo allenatore, veniva da due anni di attività ed è maturato tantissimo. Napoli contesto diverso da Roma e Milano. Spero possa andare sempre d’accordo con Insigne”.