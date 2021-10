Compagnoni: “Osimhen? L’ho notato ai tempi del Lille ma l’ho iniziato ad amare da questo gesto”

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del Napoli: “Insigne? A me piace anche in posizione di falso nueve, però non mi convince molto questa soluzione. Osimhen? Io l’ho notato già ai tempi del Lille ma l’ho iniziato ad amare quando ha detto che rivedeva le partite per annotare i suoi errori. Questo lavoro su se stessi è veramente importante, soprattutto per un giocatore con le sue capacità, diventerà un fuoriclasse. Anguissa? Ha rinforzato l’organico a disposizione di mister Spalletti e mi sento di dire che anche con quest’ultimo il Napoli si è rinforzato. Luciano è superiore a Gattuso anche nell’esperienza. Se si valuta ad oggi, il Napoli può raggiungere anche i 90 punti e con questa cifra si potrebbe sognare lo scudetto”.