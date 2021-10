CDM – Ounas out, Spalletti pensa ad una soluzione per l’attacco

Spalletti dovrà fare a meno di Adam Ounas per un mese, stamattina è arrivata la conferma. Dopo essersi infortunato in allenamento, l’algerino è costretto allo stop.

Al rientro dagli impegni con le nazionali, i partenopei saranno impegnati in un tour de force che prevede un susseguirsi di sette partite in tre settimane. Tra campionato ed Europa League ci sarà bisogno di tutta la concentrazione possibile e di tutte le forze a disposizione.

Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il tecnico toscano sta pensando a una nuova soluzione per l’attacco. Infatti Dries Mertens è a lavoro per essere pronto per il rientro in campo dopo la sosta. Il belga ha esordito in questa stagione solo domenica contro la Fiorentina, ma per il quotidiano rappresenta “un’arma molto utile“.

Continua così “può sagire a ridosso della punta che rappresentare una soluzione diversa, di grande qualità nel ruolo di centravanti. Dries è l’uomo dei record, ha segnato 135 gol, sarà importante per gennaio, quando a causa della Coppa d’Africa Osimhen starà via per un mese”.