Calcagno: “Razzismo una piaga che dobbiamo assolutamente curare”

Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano per parlare del tema del razzismo nel calcio. Le sue parole:

“Siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo riflettere e capire tutti insieme come andare avanti. Le dichiarazioni dei giocatori di questi ultimi giorni sono chiare: dobbiamo capire tutti insieme cosa fare per risolvere il problema. È una piaga che dobbiamo assolutamente curare. A modo mio dobbiamo continuare a reprimere, ma soprattutto dobbiamo colpire con precisione i soggetti che hanno questi atteggiamento. Per me, inoltre, i colpevoli non sono solo chi fa il gesto o dice la frase, ma anche coloro che sono lì intorno e non ne prendono le distanze”.