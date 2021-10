Bucciantini: “Napoli subito dopo le milanesi per lo Scudetto! Ecco cosa penso di Spalletti…”

Marco Bucciantini, opinionista Sky, è intervenuto nel corso di 1 Football Club, trasmissione in su 1 Football Radio, per parlare tra le altre cose, del Napoli. Le sue parole:

“Spalletti ha trovato una squadra che ottiene grandi risultati da anni. E ora ha anche Osimhen a tempo pieno. Tra tutti gli allenatore, parlo di Allegri, Mazzarri, Sarri, al momento ride Luciano Spalletti”.

SULLO SCUDETTO – “Napoli è subito dietro le milanesi. Il Milan è uno spettacolo, ha un progetto e ha tanti giovani che sono migliorati tantissimo. Hanno sostituito molto bene Donnarumma e hanno un 10, Diaz, più forte di Calhanoglu. Spalletti è un erudito del calcio, ha idee decisive. Se fossi in lui mi preoccuperei del Milan, perché al momento giocano su una nuvola. L’Inter è rimasta una squadra organizzata nonostante le cessioni, occhio anche a Juventus e Roma, con Mourinho è una guerra”.

SUL CONFRONTO SARRI-SPALLETTI – “Quella era una squadra fondamentalista. Spalletti, invece, ha creato una squadra più libera, e in più ha due top calciatori come Osimhen e Anguissa. La rosa azzurra ha profondità, capacità di ribaltare le situazioni: riesce a passare da momenti di dominio alla gestione. Per me partono da oltre 70 punti, aggiungiamogli l’attaccante migliore in Serie A e il conto è facile”.

SU SARRI – “È un allenatore partito dalla terza categoria che è arrivato a vincere in Europa. Ora si sta adattando a calciatori, società e ambienti diversi, non si può vincere solo con il tiki taka. Il problema della Lazio è che sono abituati a giocare da cinque anni allo stesso modo, ed è l’unica squadra a non poter sfruttare i cambi perché ha la rosa corta”.