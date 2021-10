Bruno Pizzul è un pezzo storico del calcio italiano, l’uomo conosciuto in tutto il mondo per la sua voce durante la telecronaca di numerosi match. Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Pizzul ha parlato ampiamente e ha dichiarato:

“La Nations League che scopo ha? Non capisco, soprattutto considerando un calendario delle squadre di club già affollatissimo. Roberto Mancini ha guadagnato tante simpatie vincendo l’Europeo, ma francamente questa ulteriore sospensione del campionato e l’ampliamento dei calendari non mi sembra opportuna. Insigne falso nove? E’ la soluzione più probabile rispetto a Raspadori o Kean. Razzismo negli stadi? Dovremmo vergognarci un po’ tutti in relazione a quanto accaduto a Firenze con gli insulti razziali rivolti al centrale senegalese del Napoli, Kalidou Koulibaly. La reazione del calciatore è stata a mio avviso più che comprensibile. A dirla tutta anche ad Udine è accaduto e i tifosi se la sono presa coi napoletani e non coi calciatori”.